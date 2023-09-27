藝人黃子佼今年6月中旬捲入「MeToo」風波，老婆孟耿如跟著暫停演藝事業，一起面對、彌補錯誤。在停工3個多月後，孟耿如27日與方文琳、王庭勻、莊岳一起出席客家電視台20週年形象短片《時間旅客》記者會，這也是她自6月19日在醫院外含淚受訪後的首度公開現身，剛好滿100天！

被問及黃子佼現況，孟耿如說當然有比之前好，但很多狀態未來有機會還是他自己回應比較好，「我多說什麼如果曲解他的意思，或被想到更遠的地方，比較麻煩。我都會好好陪伴他，請大家放心」，至於黃子佼是否會復出？她直言「目前是沒有計劃」。

她也透露黃子佼現在帶小孩帶得很好，有自己一套方法，讓她對他有點刮目相看，「他有自己的方式，例如餵她吃飯吃得更好，感覺他們親密度愈來愈好。玉米也會學學爸爸翻黑膠唱片，好像她也看得懂一樣，也常踩到黑膠滑倒」。她說黃子佼現在可以獨自帶小孩、且帶得很好，她稍微想要外宿一下，他都OK，只要先跟他講一下就好。

她也鼓勵黃子佼多出門接觸大自然，例如她喜歡露營，覺得去天然環境很療癒，希望他出去走走、不能一直關在家裡，上次說想帶玉米一起去，拉著他去，他就可以。

被問100天來首度公開現身前一晚是否有失眠？孟耿如笑說：「應該要對不對。但我沒有。」至於這段時間以來最能療癒她的，女兒是一定有，但太長時間帶女兒還是會累，不過她算是閒不下來的人，工作忙時會把握時間、注意力可以被分散掉，雖然工作累，但成就感也是她滿大的療癒來源。她說這段時間鼓勵她的朋友滿多的，「很抱歉沒有一個個回，因為太多了，大家的關心我都有收下」。

這支短片原本要配合客家電視台20週年台慶在7月1日播出，後來暫緩，延期了3個月，導演李鼎說前陣子孟耿如說準備好了，於是選在這時間點播出。經紀人也說，之前推掉很多商業活動，不過這部短片是作品，有不一樣的意義。

孟耿如消瘦一圈、看起來令人心疼，她坦言「瘦了一些些，我本來也不胖啊」，167公分的她，之前體重大概維持50公斤，她說最近沒有量體重，「也許瘦2、3公斤，其實很容易」，她自己滿喜歡現在的狀態，也有在做運動。至於是否開工、復出拍戲？她說，如果有不錯的劇本也希望可以繼續，因為她還是很喜歡演戲。

導演李鼎希望短片延伸拍成影集，但還要看客台的打算。是否會接演？孟耿如說還是希望每天都有跟小孩相處的時間，畢竟是一個生命要負責任的，今天早上出門工作有保姆在家幫忙，透露「玉米」不僅會跟她說掰掰，「她現在還會跟大便說掰掰，有一天沖馬桶之前，聽到她跟便便說掰掰！」她真的很想演戲，「再給我一點時間！她上幼稚園可能會好滿多的，可以去學校跟朋友互動。當然能不要拍到凌晨最好！」

她提到經營的副業穩定成長、但很緩慢，也不諱言有點後悔，因為太累了，什麼都要會做，跟想像的不一樣，包括銷售等每一個環節、細節都要顧到，現在通路又非常多，自己要下去研究，所以幾乎每天都抱著電腦，連Line的推播都要自己發，因為她太龜毛、在意美感，在意太多東西，就很難睜一隻眼閉一隻眼，很多東西就要親自微調修整。

被問是否有經濟壓力，她說：「不會啦！我超級省，沒什麼花費。之前的房貸已經繳完了，因為不喜歡欠著人的感覺，所以有錢就還，雖然有人覺得房貸不要急著還，但我是當時有多少還多少，因為平時就不是太有物慾的人，花費少、存錢快！」聽得方文琳忍不住說：「我都還沒繳完呢！明年吧！」