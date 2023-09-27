彰化１名男子服兵役期間個性驟變，被評估為精神病而被除役，經診斷得知罹患思覺失調症。他在6年前接受長效針劑治療，病況獲穩定控制後，自學廚藝，擔起照顧骨折媽媽與罹癌爸爸的主要支柱，還成了關懷其他病友的暖男，重新找回自信與快樂。

今年40歲的「阿正」當兵期間個性驟變、言談紊亂與胡思亂想，經評估為精神疾病而除役，後續定期回診治療，並被診斷己罹患思覺失調症，他一時無法接受，出現情緒起伏加大、行為混亂等惡化症狀，歷經高達15次住院治療後，直到6年前接受長效針劑治療，病況與認知功能獲得明顯改善。

為增進大眾對於思覺失調症的認識，彰化基督教醫院今天舉辦衛教活動，邀請衛生福利部心理健康司長陳亮妤、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基總院長陳穆寬教授等人一同介紹思覺失調症、醫療進展與國家的照護計畫。

依據統計，思覺失調症的盛行率約0.2-2.0％，全台灣約有13.4萬名患者，男女比率差不多。多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年思覺失調症的成因複雜，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。

鹿基副院長邱南英說，思覺失調症病友的大腦腦質會委縮、腦室腔變大，症狀表現則分為正性（如妄想、幻覺、怪異的言行、僵直）、負性（如面無表情、社會退縮、消極）、情感（如焦慮、憂鬱）、認知（如注意力不集中、記憶力差、新學習能力差、執行能力不佳）、其他（如失眠、菸癮、自殺）等。

彰基精神醫學部主任陳力源指出，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」（Delusional Atmosphere），「阿正」大學時曾到海邊游泳，一度覺得渾身沉重、使不上力，便是思覺失調症前趨症狀。

彰基連續兩年配合心理健康司「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，衛生局及彰化縣鹿基、衛福部立彰化醫院、彰濱秀傳、敦仁、和美身心醫學診所共同合作，組成社區精神衛生網絡，透過電訪與家訪等方式，幫助思覺失調症病友就醫診斷與進行適當的醫療處置，進而找回健康的生活。