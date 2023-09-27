日本靜岡縣一間醫院今（27）日下午發生患者持刀砍人事件，一名73歲男性患者用刀刺傷另外2名女子後自殘，原先3人處於心肺停止狀態，後證實均傷重身亡。據悉2名女子為男子的家人。

綜合日本放送協會（NHK）、富士電視台新聞網（FNN）、朝日電視台等報導，靜岡縣富士宮市富士腦部疾病研究所醫院今日下午將近3時左右發生砍人事件，一名73歲男性患者持刀砍傷2名女子。

消防單位表示，一名醫生報案時指出：「一名老人刺傷了他的家人，然後刺傷了自己。」

消防人員表示，3人原先處於心肺功能停止狀態，不過後續證實均已傷重身亡。

日媒報導，2名身亡的女子同樣為住院患者。

目前日本警方正在釐清3人的關係，並以謀殺案調查這起案件。現階段尚不清楚男性患者使用何種刀械，日媒也未報導男子的行兇動機。

富士腦部疾病研究所醫院專門治療蜘蛛網膜下腔出血等腦血管疾病，除門診治療外，該醫院也接受住院治療，一共有160張床位。

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