高雄市政府警察局左營分局家防官蘇春智、仁武分局家防官凌金億與婦幼警察隊偵查佐林雅玲等3人榮獲內政部警政署「111年婦幼安全工作績優員警」殊榮，今日由局長林炎田公開表揚並肯定獲獎人員對婦幼安全工作貢獻卓著。

去年深夜，左營分局家防官蘇春智獲報1名男子酒後與同居女友發生口角，並持水果刀攻擊被害人，隨即到場蒐證並依職權聲請緊急保護令獲法院核發，除嚴正約制告誡外，並命相對人應照法官裁定至派出所報到，實施社區監控，預防暴力行為再發生；仁武分局家防官凌金億至家暴高危機相對人住處查訪，得知相對人外出飲酒尚未返家，同時發現受暴母親因病臥床，無人照料已半日無進食，立即至街上購買熱食供其果腹，除請里長多加照料，同時協請社工將受暴母親安置在老人庇護處所照料，遠離受暴環境。

婦幼警察隊偵查佐林雅玲去年受理未成年被害人於Instagram遭散布猥褻照片，網友威脅被害人要下架該照片，則須多回傳數張猥褻照片，犯嫌更以猥褻字句騷擾被害人，林雅玲經縝密蒐證並持搜索票，搜索犯嫌住處並查扣手機，移送管轄地檢署偵辦，落實兒少權益保障及維護安全。

家防官工作多與民眾生活密切相關，高市警察局長林炎田也期勉各級同仁持續重視婦幼保護工作，受理案件發揮同理心，用心傾聽被害人需求，妥善服務及協助，對於加害人嚴正約制、追究犯行，持續建構、強化婦幼安全環境與生活空間。