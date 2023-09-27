Dior品牌大使Jisoo甩開近期續約風波，美美現身看大秀。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

日本女星兼品牌好友清原果耶也飛來巴黎看秀，入場前開心到一直請經紀人幫她側拍。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

藝術家Elena Bellantoni的創作標語道盡此次大秀主旨。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

近日韓國綜藝圈最熱門的話題是Blackpink會不會續約，目前已傳出主唱擔當的Jisoo已自立門戶開立個人工作室。未來會不會再與YG續約，或是Blackpink會不會繼續下去都是未知數，但她近日以品牌大使的身份出席Dior 2024春夏女裝秀時，一臉神清氣爽，也大方與現場媒體互動，看的出來心情相當不錯，或許對於未來，她早有自我盤算；而泰國男星Apo與Mile也以帥氣姿態現身秀場，兩人更是熱切與粉絲與媒體互動，離去前還貼心的繞行會場一圈與粉絲見面，可以說寵粉第一名。另外珍娜歐特嘉（Jenna Ortega）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、莎莉賽隆等人也紛紛出席，巨星壓軸出籠也造成粉絲狂追，幾近癱瘓Dior秀場附近交通，讓人見識到Dior辦大秀的實力。

泰國巨星Mile、Apo也以品牌大使身份現身，粉絲為追星險癱瘓周邊交通。（黃唯淯攝／黃唯淯巴黎傳真）

家事圍裙轉化為時裝秀的一部份，也加強了Maria此次大秀核心思想。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

軍裝風格外套與蕾絲紗裙的搭配，在陽剛與柔美間取得平衡。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

斜肩不對稱剪裁亦是此次秀上曝光率最高的造型之一。（Dior提供／黃唯淯巴黎傳真）

Dior 2024春夏女裝此次選址杜樂莉花園，並在大秀開場前打出標語「The Game is Not Her」，一句標語讓不少人一頭霧水，紛紛猜想創意總監Maria Grazia Chiuri此次怎麼玩？直到大秀開始，藝術家Elena Bellantoni的「NOT HER」藝術作品隨著模特兒逐步充斥於秀場中，我們才能窺探出Maria此季大秀服裝的核心想法－女人不是附屬品，她是自我的。一句強調女性不只是媽媽、女孩、母親，而是她自己。這句標語道盡大秀主要觀點。秀上服裝也能見到不少呼應這種女權思維的風格，女性柔美的風格，結合英氣俐落的線條依舊，如以紗質蕾絲刺繡長裙搭配軍裝風格的bar jacket仍舊是經典，但此季更多了「融合」元素，像是把女性角色放到社會天平上，結合新元素重新賦予她們另一種「角色」的有趣思維。意思就是，女性不再以相夫教子的角色存在，她們花更多心力開始愛自己。所以大秀上會看到一些有趣設計，如類似下廚的圍裙以皮革重製，並結合俐落收邊成了全新軍裝風格；男性陽剛風格味強烈的Parka軍式大衣透過收窄肩線、腰線，並放鬆下擺，讓它帶有曼妙的女性身體線條感，亦或是許多不對稱剪裁露出女性肩膀，搭配中性的服裝設計融合性別之間的優點，都是本季強烈特色。