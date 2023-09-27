大久保麻梨子和老公Jerry到台南遊玩。（大久保麻梨子提供）

大久保麻梨子帶媽媽坐上台南全運會應援雙層巴士。（大久保麻梨子提供）

大久保麻梨子和鄭成功雕像合影。（大久保麻梨子提供）

日本女星大久保麻梨子來台發展13年，近年來常在她的YouTube、Instagram等社群平台上分享和台灣老公Jerry的日常生活，夫妻倆詼諧逗趣的打鬧和自然生動的介紹吸引不少粉絲。

最近身為家庭主婦的日本媽媽來到台灣和倆夫妻遊玩，身為地主的麻梨子和Jerry覺得台南這個城市實在有許多美食、美景是隱藏在巷弄中的驚喜，所以又再度為媽媽安排一趟台南美食小旅行。

身為長崎縣女兒的麻梨子和媽媽，一直以來很喜歡相同出身的民族英雄鄭成功，這次來到台南特地朝聖鄭成功祖廟，見見這位「九州男兒」大前輩。麻梨子還為媽媽安排坐上可以串聯臺南各大景點的觀光雙層巴士，而且正巧碰上了台南全運會期間為選手加油的專車，麻梨子和媽媽也趁此機會為全運會的青年選手們加油打氣。

麻梨子也帶媽媽品嚐牛肉火鍋啦，吃到這間米其林推薦的牛肉火鍋讓麻梨子和媽媽開心的手舞足蹈，涮過熱湯的粉嫩的牛肉更是讓麻梨子大讚：「只有在台南才能吃到這麼新鮮的牛肉！不論吃了多少次，永遠都吃不膩！」更推薦日本的朋友一定要來台南試試這裡牛肉，也希望大家來台南為選手應援的同時也要記得來享用美食。