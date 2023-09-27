全球IC設計大廠高通（Qualcomm）全球將裁員5％，台灣高通也受影響。但高通2017年遭公平會祭出新台幣234億元的天價罰鍰，2018年以投資台灣5年、7億美元換來和解，如今冒出裁員潮，民進黨立委賴瑞隆質疑，和解方案是否受到影響，效益又如何？公平會主委李鎂則回應，高通有按照合約執行和解方案，裁員未有影響，也會持續關注高通業務執行，若未履約，也可以動用救濟制度。

李鎂今至立院經濟委員會進行業務報告並備詢，她說，和解方案2018年開始執行，公平會都定期與經濟部、國科會一同檢視，目前包含成立台灣營運與製造工程暨測試中心、協助開發等承諾都有如期推進，皆依和解條件進行。

李鎂說，高通裁員應是全球性組織調整，而根據和解內容，高通需聘雇500至1000名員工，而實際上雇用800人，尚未影響和解條件執行。她也強調，公平針對高通後續業務執行會持續關注，若未達到和解條約內容，合約中也有救濟制度。