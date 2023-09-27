Global Mall今年18周年慶推多款Hello Kitty聯名會員禮。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall周年慶10月13日至17日期間，扣350點可免費換「Hello Kitty不鏽鋼杯」。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶陸續登場，觀察後疫情時代，消費者更注重外在形象和旅遊、娛樂、餐飲體驗，就連海外客到台灣百貨商場也愛往餐飲店跑，讓美妝美食、服飾成了周年慶優惠主打項目，除了滿額送禮券外，也有抽日本旅遊、Gogoro等好康，業績有望較去年增長1成以上。

Global Mall首波「18周年慶」10月5日至10月18日展開，線上線下雙回饋最高30％，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於指定門市消費滿3000元最高送900元；另18日會員單筆消費滿額享點數18倍送，預計全台祭出最高達50萬點。首波強打美妝保養、餐飲、3C周邊、服飾等，精選推出1818元優惠、特惠5折起，還有滿千送百好康；推薦餐廳包括龜記、大阪王將等，最低下殺3折起；10月5日至10月31日在全台8店或環球Online單筆消費滿888元可抽獎，獎項有10萬元日本三麗鷗和諧樂園5天4夜雙人遊、iPhone 15等。

Global Mall今年也和三麗鷗大明星的人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米合作，推出大明星樂園及甜蜜快閃店，還有多種聯名會員禮及人偶見面會，9至10月也共計近50個新櫃進駐，整檔業績力拚成長10％以上。

大葉高島屋周年慶將在10月5日登場，祭出多項滿額來店禮吸客。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋5樓旭集和食集錦占地500坪，是北部最大分店。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋周年慶10月5日至10月24日展開，祭全館下殺5折起、滿千送百點數回饋及天天滿額來店禮，禮品包括iRobot掃地機器人等，周年慶首6日天天抽價值破7萬的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me。今年大葉高島屋砸至少13億進行改裝，其中近6成是天母獨家櫃位，餐飲數占比提升至33％，主打餐廳包括連4年米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳，以及占地500坪的旭集和食集錦等，今年周年慶業績目標8億元，較去年成長3成。

美麗華的LANCOME NO.1小黑瓶搶購組，價值8760元、特價3942元。（美麗華提供／朱世凱台北傳真）

美麗華周年慶10月5日至10月22日開跑，全館滿5000元送500元、化妝品滿3000元送300元，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5000元送700元等，期間App會員消費滿3000元，可再參加「暢遊好禮大歡慶抽獎」活動，贈品包括電動機車等，美麗華館內也局部改裝，引進餐飲新品牌包含安永鮮物、開丼等，業者樂觀看待消費動能，預期業績較去年成長10％。