日本自上個月底啟動福島核廢水排放作業後，中國率先宣布全面禁止日本水產進口，如今傳出俄羅斯也有計畫跟進，可能導致日本水產經濟再度受創。

根據路透社報導，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署（Rosselkhoznadzor）昨（26）日發布聲明表示，考量到「輻射污染可能帶來的風險」，正考慮加入中國的措施，全面暫停日本漁產進口，並將在與日方討論後做出最終決定。

日本內閣官房長官松野博一今天召開記者會，稱俄羅斯與中國的批評缺乏科學依據。松野博一強調，國際原子能總署(IAEA)的福島專家團隊在今年7月同意了核廢水排放計畫，俄羅斯也是成員之一，要求俄方「根據科學證據做事」。

日本環境省25日公布核廢水最新檢測報告，以9月19日抽取的海水為樣本分析，顯示11個採樣地點的氚濃度都低於檢測下限，不會對人體健康和環境造成負面影響。

另根據國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯當局在最接近核廢水排放處的領海進行水質檢測，也沒有發現任何異狀。

日媒讀賣新聞認為，倘若俄羅斯真的封殺日本水產，影響或許不如中國那麼嚴重。日本水產品2022年出口總額為63萬公噸，其中對俄羅斯出口量為190公噸，僅占0.03%。