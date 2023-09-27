新聯陽機構創業至今，歷經46個年頭累積2000多個個案的執行成果，廣受業主、客戶與社會大眾的肯定與信賴。

房地產是金額龐大的耐久財，也是許多客戶用了一輩子的積蓄，為家人置產安心立命的所在，故必須要有完善的規劃設計、居住環境與建築品質方能滿足消費者的期待。

代銷業者作為建築業者與消費者之間的橋樑，責任是提供建設公司理想的建築規劃設計概念，並且提出合乎地段、環境與各種條件的建議，整體規劃出適合消費者所需要的產品，提高商品的價值與消費者的滿意度。因此長久以來，新聯陽一直以「傳遞空間美學、豐富建築世界」為企業的經營使命與宗旨，並以奉行「五心精神」落實「顧客滿意」作為永續經營的基本價值觀與目標。

我們深知品牌的建立必須經過長時間的耕耘與累積，作為建設業者與消費者所信賴的代銷品牌。今日，榮獲旺旺中時房產金牌獎代銷品牌卓越獎，感謝各界的支持並投下寶貴的一票，未來新聯陽將繼續堅持初衷，為建設業者、消費大眾提供優質的服務，共同為打造美好的生活持續努力不懈。（新聯陽實業機構）