前苗栗縣長徐耀昌公開挺鴻海創辦人郭台銘參選2024總統，並擔任郭台銘苗栗縣連署總部榮譽執行長，國民黨今召開中常會，通過考紀會提案，開除徐耀昌黨籍；至於傳聞也挺郭的屏東縣議長周典論、中常委周孟蓉，國民黨文傳會主委林寬裕指出，先前黨中央考紀會曾發函請屏東縣黨部了解處理，但目前地方黨部並沒有呈報相關案件。

徐耀昌今年8月間參加郭台銘「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，公開發表「下架國民黨」等言論，國民黨考紀會22日開會處理徐耀昌違紀案，決議開除黨籍處分，國民黨今天下午召開中常會，通過徐耀昌開除黨籍的考紀案。

至於屏東縣議長父女的檢舉案，林寬裕表示，在尚未成案前，必須尊重當事人及地方黨部。周典論與周孟蓉的案子沒有在今日討論議程內，地方黨部有發函去了解處理，但還沒呈報上來，既然沒有報上來，就沒有處理的問題。

對於是否所有類似案件，都必須透過地方黨部提報，林寬裕指出，按照程序應該如此，但有一部分考紀案件確實可以由中央考紀會自行啟動，但通常只有針對停權處分，若是涉及開除或撤銷黨籍等處分，就要先由地方黨部做成決議，再送中央處理。

針對傳聞地方黨籍人士協助郭台銘開設連署站？林寬裕重申，自從郭台銘宣布連署開始，國民黨的立場就十分堅定，黨紀沒有模糊空間，所有黨員都應該支持國民黨徵召的總統參選人侯友宜，否則將依具體事證由考紀單位處理。

國民黨發言人楊智伃也強調，如果地方黨部接獲檢舉，一定會進行蒐證並按照考紀規定處理，但目前並沒有聽聞相關資訊。