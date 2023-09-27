彰化縣田尾國中於去年11月為校內PU跑道進行整建工程時，挖土機竟挖出1具不完整的骨骸，當場嚇壞所有人，隨後也緊急報警處理，由於骨骸無衣物裹住，且嚴重風化，又歷經2次覆土，彰化地檢署為求慎重，將部份骨骼送往台大地質科學系加速器質譜實驗室，27日公布鑑定結果，確認該骨骸距今已有221年的歷史，為清朝的骨骸。

據悉，田尾國中於去年11月初，包商在進行整建工程時，發現1具不完整的骨骸，當時還傳出骨骸是新骨，此外因為田尾初中由1964年成立，當初建造校舍時，也沒類似傳聞，所以讓此具骨骸的疑點重重。

檢方表示，2022年11月2日接獲北斗警分局報驗，為求慎重，指派朱健福檢察官同法醫相驗，經人類DNA定量結果，發現人類DNA量極低，也未檢出Globalfiler STR DNA型別，因此研判檢體已嚴重腐敗。此外，現場並無人造纖維或棺木殘骸，研判骨骸是在人造纖維出現前，就已埋在此處。

檢方為釐清該骨骸是否涉及刑案，因此再將部份骨骼送往全國唯一能鑑定人類骨骼年份的台灣大學地質科學系加速器質譜實驗室進行加速器質譜儀碳十四定年，經科學鑑定後，確認該骨骸距今已有221年的歷史，為清治嘉慶7年。

田尾國中在設校前，校地為第二公墓，因此可能是先人骨骸，如今將依照彰化縣處理無名屍體自治條例之規定，公告招領，期滿無人招領則由當地公所予以收埋。