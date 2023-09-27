女星Melody（殷悅）今年7月無預警宣布3月已經與富商先生吳育奇離婚，透露彼此性格和思想理念有落差，決定和平結束17年婚姻關係。而Melody近年活躍於主持談話節目，最近還接下大陸婚姻實境秀《再見愛人3》主持工作，令粉絲很驚喜；日前被同是主持人的歌王胡彥斌問怎麼被求婚，Melody尷尬反應全場笑翻。

近年大陸有各種類型的實境秀，以觀察面臨婚姻危機或已離婚的夫妻爆紅的《再見愛人》更是到了第3季，最新一集節目主持人們聊起求婚話題，胡彥斌八卦雷達馬上打開，先轉頭問身邊的Papi醬（姜逸磊）「被求婚經驗」，Melody和孫怡轉頭聽。

胡彥斌問Melody怎麼被求婚的，Melody嚇到變臉。（圖／摘自金福珠追劇日常微博）

怎料，Papi醬冷靜地表示，「我們沒有求婚」，疑似與大家想像中的答案不一樣，胡彥斌竟馬上轉往另一邊看著Melody，立刻接著問「你怎麼（被）求婚的？」Melody臉上表情很詫異，原來胡彥斌不知道自己離婚了，只尷尬地支支吾吾說，「我……我已經……（離婚了）」，還把眼神投向孫怡；不過，孫怡早在去年就離婚，也只能撇開眼神逃避問題。

影片曝光後，許多網友被胡彥斌八卦雷達笑暈，紛紛開玩笑，「自己不尷尬就是別人尷尬嗎？」、「胡彥斌吃瓜的表情好鬧，超八卦耶」、「好喜歡他這張管不住的嘴，《披哥》的時候就有夠八卦」、「Melody跟孫怡來上這節目不就等胡彥斌問各種過去嗎？大家就在等這大場面啊」。