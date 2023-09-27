子宮肌瘤是很常見的婦科疾病，好發於30歲以上的女性，症狀輕則影響生活，當過大出現嚴重的壓迫症狀，如頻尿、水腫等，甚至是惡性變化，就需要手術介入。對此，護理師許耿棻表示，若想預防子宮肌瘤，建議養成6個習慣，包括多攝取高纖食物，以及避開高糖、高油脂、刺激性、動物性荷爾蒙等食物，且要積極控制體重，因肥胖者患有子宮肌瘤的機率較高。

許耿棻在粉專「護理師茶茶｜營養x健康x生活」發文表示，子宮肌瘤的原因，除了荷爾蒙過度刺激外，其實免疫問題也是可能原因，因無法抑制異常細胞增生；另外，肝臟解毒功能太差也有可能。

許耿棻呼籲，若發現有子宮肌瘤，務必按時2～3個月追蹤，一旦增加太快，就要和跟醫師討論治療方式。她並整理下列預防子宮肌瘤的6個方法：

1、多攝取高纖食物：纖維能結合激素，幫助代謝多餘的雌激素，平衡身體過多的激素。

2、避開高糖食物：避免甜食、高果糖糖漿，主要是糖類會增加不正常細胞增生，助長子宮肌瘤。

3、避開高油脂食物：高油脂食物會助長子宮肌瘤，尤其是動物性脂肪，如肥肉、香腸、肉皮、五花肉等。

4、積極控制體重：有肥胖問題的女性，發生子宮肌瘤的機率明顯較高，建議用健康方式瘦身，並維持良好體態。

5、避免刺激性食物：如酒精、辛辣食物等，這些都有增加異常細胞增生的風險。

6、避免動物性荷爾蒙：如雞睪丸、雪蛤膏、蟹黃、蝦卵、魚卵、蜂王乳、胎盤等，都含有動物性荷爾蒙，有機率促發子宮肌瘤。

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