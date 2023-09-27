駕駛疑似打瞌睡自撞翻車。（羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

疑打瞌睡自撞翻車四輪朝天 險波及阿嬤

宜蘭縣冬山鄉今（27日）上午10時許，1名32歲張姓女子駕駛自小客車，行經冬山路時疑似打瞌睡，衝撞路邊汽機車後整個翻車四輪朝天，所幸沒釀成重大傷害；其中，1位阿嬤剛好從機車下車不到5秒就聽到「碰」發生追撞車，她笑說，「很好運！對面媽祖有保佑」。經警方檢測張女無酒駕情形，肇事原因釐清中。

據了解，肇事駕駛張女是附近加油站的員工，剛下班沿著冬山路往羅東方向直行，疑似疲勞打瞌睡不慎撞到停放在路邊的車輛，然後直接翻車四輪朝天，波及一輛汽車、一輛機車及一輛小貨車，所幸僅張女手腳擦傷，送往聖母醫院救治無生命危險；經警方檢測駕駛張女無酒駕情形。

因事發地點在熱門觀光景點的冬山老街上，一般車輛都慢慢開，當地人說「第一次在老街上看到翻車意外，覺得很扯」，由於這起翻車意外致現場封路約40分鐘。而剛好要從機車下車要走進帆布店家的阿嬤，約5、6秒後就聽到身後「碰」很大聲，直說「很好運！對面媽祖有保佑」。

宜警羅東分局呼籲，民眾行車時應隨時注意車前狀態與路況，保持行駛注意力，以維護交通安全。