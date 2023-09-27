信義企業集團全台近500家直營分店，透過客戶線上與線下的大數據資料，輔以線上賞屋、數位行銷等數位工具，能精準替不同預售案場找到最適合的客戶；而「價值創造」則是有別於過去代銷業主要服務建商業主的模式，兼顧從買方角度承攬案件，尋找同樣重視消費者權益、與信義企業理念契合的業主。「全房產2.0+價值創造」，這樣1+1>2的策略，是其他業者難以複製，信義代銷也因而能夠屢創佳績。（信義代銷）