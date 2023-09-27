花蓮縣教育產業工會理事長陳源豐，說明縣內4所大型學校教師辦公室冷氣費用由老師自行分攤支付的情況。（羅亦晽攝）

全台國中小學校自去年完成「班班有冷氣」政策後，使用電費由中央專款補助，但花蓮卻有4所大型學校教師辦公室冷氣費用由老師自行分攤支付，引起老師不滿，並在今教師節前夕，特赴縣議會陳情，希望能引起縣府重視。教育處表示，將盤點各校做法並調整改善，允諾提供老師更好的褔利。

花蓮縣教育產業工會理事長陳源豐表示，全台教師辦公室及行政處室多由縣市政府編列預算支付，但縣內國風國中、花崗國中、自強國中及明義國小教師辦公室冷氣費用，卻由老師自行分擔，每人一學期約400至500元，1年就是1000元。

他認為，每所學校雖有固定水電費用，小校因處室與老師聯合辦公，冷氣費用可藉其支付，大型學校因教室、辦公室數量多，就得自行支付，實在不合理，據悉某間國中行政處室及保健室更由職員自行付費，感嘆「老師地位已大不如前」，希望「老師能像神明一樣被縣府善待」。

陳源豐也提到，全台除花蓮大型學校老師要自己支付冷氣費，屏東及桃園市也是；新竹縣是老師開學先繳錢，待縣府水電費支付後，結餘作為維護費用；雲林為縣府補助部分，不夠款項自己付。雖能體諒縣府財政拮据，若要共體時艱，縣長室以下各公務機關也應自行支付冷氣費用，苦民所苦。

接受陳情的縣議員黃馨及胡仁順表示，教師節前夕收到老師陳情感觸很深，呼籲縣府善待老師，讓老師在安心、舒適的環境下，為學子服務，承諾會持續敦促縣府檢討改善。

教育處指出，縣府每年度依各校班級數編列預算支應水電費，超支部分，原則由各校自籌，不過縣府會參考各校近年使用契約容量及實際需求，在合理範圍內補助，將與相關學校了解經費需求並協助研擬處理，提供老師更好的福利。