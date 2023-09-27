另一輛自小客車碰撞後車頭嚴重損毀，不難想像兩車撞擊時力度之大。（圖／警方提供）

位於金門縣金湖鎮的三多路今（27）日接近中午時分發生一起兩車擦撞意外，一輛自小客車車頭嚴重損毀、另一輛小貨車則在嚴重碰撞後翻車側躺於大馬路中，不難想像兩車撞擊時力度之大，所幸兩位駕駛均僅輕微的擦挫傷，並無大礙，令路過民眾捏了把冷汗趕緊報警。警方獲報後趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任，警方目前尚在釐清中。

金湖警分局指出，今日上午11時22分左右，一位曾姓民眾（男姓、41年次）駕駛自小客車，沿金湖鎮三多路行駛至環島東路4段欲往左轉往士校路方向時，適有張姓民眾（男姓、80年次）駕駛自小貨車，沿環島東路4段欲往溪邊方向行駛，雙方在路口不慎發生擦撞，該事故造成曾姓駕駛手腳擦挫傷、張姓駕駛腰部擦挫傷，兩人均送往衛福部金門醫院做進一步治療。

警方表示，依據專家學者提出之交通安全五大基本守則中，路權（Right of way）是規範用路優先順序、排解車輛行進衝突的最高指導原則。車輛行經無行車管制號誌之交岔路口時，應減速慢行，並依路權劃分優先順序，如少車道車應讓多車道車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方應讓右方車先行，隨時做好停讓之準備。

警方也提醒，車輛駕駛人應優先判斷幹線道與支線道之關係，特別是在行經無標誌、標線之交岔路口，務必先減速確認有無來車後，再行通過，以確保他人及自身之安全。