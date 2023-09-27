漢來美食旗下全新自助餐品牌「島語」今天上午11點準時開放網路及電話訂位，時間一到，現場6線電話即呈現全滿情況，不到30分鐘第一週（10月7-15日）兩個餐期座位（目前下午餐尚未開放）約3500人已全數訂滿。

島語自助餐廳是漢來美食旗下第二個自助餐品牌，也是漢來海港餐廳的升級版，自從台北漢來飯店進入開幕倒數期，許多消費者即不斷來電詢問訂位消息，千呼萬喚下，今日上午終於開放10-11月訂位，上午11時一到，電話鈴聲即大作，6支電話立即滿線，前20分鐘網路也呈現大塞車狀況。

島語自助餐廳位於即將全新開幕的台北漢來大飯店2樓，預計10月7日開始營運，全館可容納280人，平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元，假日晚餐則是2090元，訴求以中高價格即可享受頂級餐食與美好的用餐體驗，力求以高價值取代高價格。

以豐富海鮮為強項的漢來美食，此次在島語的呈現上食材全面升級，一定不會讓饕客失望，鱈場蟹、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片等都是每日餐檯上必備鮮貨，肉類的美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞、東石鮮蚵煲，絕對能讓饕客眼睛一亮，最特別是，島語強調一島檯一款主題餐酒，餐與酒的搭配，將可讓整體用餐的體驗更加豐富而完美。

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