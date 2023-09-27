桃園觀音一年一度的萬聖南瓜節系列活動即將啟動，其中相當熱鬧的「荷田千人焢窯」今報名起跑，活動使用在地食材，透過焢窯讓民眾體驗堆疊土窯樂趣，品嚐美食享受田園風光，參與民眾還可獲得美食券、鬼屋體驗券、大王蓮乘坐券等好禮。

觀音蓮花園休閒農業區發展協會總幹事曾國權表示，每個休區都會針對不同農特產和文化推出特色活動，今年為第9年辦理大型焢窯活動，往年報名都額滿十分熱鬧，更有人每年都來參加，今年準備100個窯位於蓮花田中，現場將有指導員說明搭窯技巧，民眾需同心協力自行堆疊土窯，歡迎民眾參與，享受美食與田園風光。

荷田焢窯活動由觀音蓮花園休閒農業區發展協會與觀音區農會共同承辦，10月29日在蓮花園遊客服務中心旁荷花田登場，主辦單位將提供手套、木材、礦泉水、棒棒腿、小香腸及在地農產的地瓜等食材和工具，報名至10月25日止，額滿提前截止，活動若遇天氣因素影響需延期，將另行通知。

焢窯流程需先架設窯門、疊窯、再生火，待土窯內面泥土燒至紅色，放入食材，取出窯門以最快速度覆土至沒冒煙為止，開窯時間依食材與泥土燒紅程度而定，約50至60分鐘，最後用圓鍬小心將泥土撥開，並戴手套小心取出食材。

此外，10月22日在蓮花園遊客服務中心大草地將舉行洛神花季農遊體驗，自上午至下午共分4梯次可線上報名，每張體驗券可DIY體驗洛神花蜜餞、手做棉花糖以及大王蓮與鬼屋體驗，享受現採現做的食農體驗。