巴西進口蛋食安爭議持續蔓延，食藥署27日宣布，已與4大超商、8大通路達成共識，包括白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等，都得標示產地。對此台北市長蔣萬安受訪時表示，自己第一時間就出來呼籲中央應修法標明產地，「我認為這是一個正確的方向，也還是希望能夠從根本盡快修法，讓民眾吃得安心確保民眾的食品安全。」
食藥署今日表示，已於四大超商、八大通路達成共識，於9月25日起展開為期6個月的試辦計畫，包括白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等「實質轉型」蛋品，都得標示產地，目前包括7-11、全家、萊爾富、OK超商等4大便利商店，皆已完成標示。食藥署表示，即使在試辦期間，參與試辦者若產地標示不實，仍可依《食安法》開罰4萬到400萬罰鍰。
對此蔣萬安則表示，自己在第一時間就有站出來呼籲中央，應該針對所謂「實質轉型」的蛋品修法標註原產地，才能夠讓民眾安心。「現在食藥署先宣佈試辦，我認為這是一個正確的方向。」蔣萬安說，還是希望能夠從根本盡快修法，讓民眾吃得安心確保民眾的食品安全。
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