林福仁說，當警察要保有工作熱忱，培養敏銳觀察力，才能保護自己安全，也保護國家。(吳建輝攝)

退休人員警務員倪宗英，也現身擔任導覽員。(吳建輝攝)

退警人員曾任組長的何芳棋，穿著卡其色的警察制服擔任導覽員。(吳建輝攝)

彰化建縣300年舉辦各式慶祝活動，彰化縣警察局警察故事館也共襄盛舉，舉辦看板人物實境秀，以曾破格升遷2次的退休警察人員林福仁為主題，縣警局長張國雄、員林市長游振雄，退警林福仁等人27日齊聚故事館，聽林福仁分享破格升遷的精彩故事，帶領大家重回歷史。

林福仁1984年從警員班100期畢業，隔年調派彰化縣警察局保安隊「迅雷小組」，也就是現在的霹靂小組，期間因工作表現優異，被長官器重甄選至保1總隊第3期特勤小組受訓，結訓後調派霹靂小組服務。直到2014年退休，從警生涯長達31年。

林福仁今在現場分享他2度破格升遷的故事，包括在擔任霹靂小組成員時，參與全彰化第1起警匪槍戰，當時為逮捕槍擊要犯，爬圍牆攻堅遭手榴彈爆炸波及，當時雙方打了300多發子彈，他根本忘記自己受傷。

另外還曾在查緝通緝犯時，在通緝犯家中的廚房旁暗房找到烏滋衝鋒槍、霰彈槍等30多把槍械，宛如大型的地下兵工廠，他說當警察要保有工作熱忱，培養敏銳觀察力，才能保護自己安全，也保護國家。

張國雄表示，彰化警察故事館檔期會不定期換，根據檔期展覽內容有所不同，不過過去展覽的都是靜態的展物，今年適逢彰化300建縣年，因此特別加入動態的展覽，找來曾破格升級2次的「學長」林福仁，以其故事背景作為展覽主題，帶領民眾進入他不凡的一生。