高雄人買到臭黑蛋 酸「以為是皮蛋」 衛生局稽查結果曝

國民黨高市第6選區立委參選人、市議員陳美雅昨天踢爆，有民眾在前鎮區蛋行買到黑色發臭雞蛋，今（27）日開記者會還原過程，該市民敲裂雞蛋時流出黑色液體並散發出惡臭，看到近日行政院長陳建仁在新聞媒體上稱「壞掉的蛋是認知作戰、是假消息」，因此憤而投訴，讓她痛斥人民吃蛋要自求多福嗎？

國民黨高市第6選區立委參選人、市議員陳美雅踢爆，有民眾在前鎮區蛋行買到黑色發臭雞蛋。（柯宗緯攝）

陳美雅今天下午在國民黨高市黨部開記者會，現場播放民眾錄下的黑色臭蛋影片，也播放與民眾的對話錄音證明確有其事，該市民在前鎮區某蛋行購買100多元的雞蛋，打算周日做菜使用時，未料敲裂的時候流出黑色液體並散發出惡臭。

陳美雅提到，原本民眾隨即拿手機錄下，本來只是記錄一下，事後民眾看到近日行政院長陳建仁在新聞媒體上稱，壞掉的蛋是認知作戰、是假消息，民眾相當憤怒，所以特別向她陳情投訴也願意站出來舉發。

陳美雅痛斥，事實擺在眼前，政府還在自欺欺人，行政院長不去解決問題，卻帶頭指責人民造謠、放假消息，難道人民吃到有問題的蛋是自己活該、吃蛋要自求多福嗎？人民的食安在民進黨高官眼裡就如此的廉價嗎？

陳美雅要求陳建仁說清楚，相關的證據與蛋行等資訊已經提交給高雄市衛生局，要求市府盡快查清楚，不要把問題推到人民身上。她也呼籲，高雄現任立委心裡不要只有黨意沒有民意，高雄食安問題連環爆，沒有人敢出來說半句話，人民的健康在政黨利益面前變得如此不堪，實在是令人痛心與遺憾。

此外，民進黨高市議員邱俊憲也表示，食安沒有模糊的空間，影響市民食安及購買安全慎重，應啟動調查。針對國民黨團總召陳美雅有圖為證，公開在粉絲團上貼出相關照片，他已向警察局報案、衛生局檢舉，呼籲勿枉勿縱、盡速查清。

對此，高市衛生局回應，感謝陳美雅議員關心蛋品安全，因事涉民眾食的安全，為釐清本陳情案件細節脈絡，後續仍需請陳情民眾配合提供購買蛋品之時間、地點、蛋品標示及包裝形式等訊息，俾利衛生局進一步查察。