知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，如今做了快有13年，除了有新世代的YouTuber的人脈，Joeman和善投資的吳淡如也很談得來，甚至認對方為乾媽，今（27日）吳淡如提起兩人的友人有重疊，超奇妙的巧合讓吳淡如自嘲「馬上被打臉」。

吳淡如今在facebook分享，提到一開始Joeman叫她乾媽，她本來覺得有點吃虧，認為自己沒有那麼老，結果後來馬上被打臉，並曬出兩張照片說明：「你看到左邊這張照片沒有？中間那位是九妹交大的同學。在美國Google上班，非常優秀。而他媽還真的是我北一女的同班同學。」對此吳淡如感慨如果當年有早一點頓悟的話，或許小孩都跟Joeman一樣大了，當年比她乖的同學都早早結婚，孩子也都很大了，但吳淡如也沒有遺憾：「不過人生沒有早知道，我也知道晚生也有的好處，我玩得比較久啦…人不可能佔盡所有便宜的。」

過去Joeman曾合作吳淡如，開箱她位於文山區的8千萬豪宅，吳淡如也大方介紹屋內裝潢與藏品，她透露喜歡買藝術品，其中一幅是台灣藝術家詹喻帆的作品，買下時的價格大約40、50萬，她也拿出保險箱的珠寶，一盒珠寶戒指總和價約等於她的豪宅，讓Joeman相當驚訝，吳淡如也說豪宅社區有層層關卡，住戶外的人要進入會非常困難，兩人合作相談甚歡。