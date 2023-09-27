新北市議會開議第二天，今日議程為市長施政報告，因新北市長侯友宜請假選舉，由代理市長劉和然代打，民進黨團抗議侯友宜不進議會，占領報告台，批劉和然沒有民意基礎，更是新北東廠，憑什麼上台施政報告！呼籲侯友宜應該盡議會進行市長施政報告！

侯友宜在本月23號請假，創下了「最早請假」「請假最久」的落跑市長，26日民進黨總召鄭宇恩在大會提臨時動議，希望侯友宜在市長施政報告、總質詢、預算報告等日程回到議會進行備詢，但國民黨護航侯友宜，最終沒有通過議案，今日本該是市長進議會進行施政報告，但卻由副市長劉和然進議會，遭民進黨團質疑。

民進黨團總召鄭宇恩表示，劉和然不僅不是市民投票選出的市長，長期以來更藉各種手段壓迫議員問政、要求局處不配合議員索資、缺席議員會勘，形同新北東廠再現，沒資格到議會進行施政報告。何況2024年新北市總預算創下歷年最高的2131億元，債務支出更較去年成長將近6成，侯友宜憑什麼不出席議會，卻又大花人民納稅錢？

副召張維倩表示，市民不需要口號，需要實際行動！呼籲侯友宜回來接受議會監督！侯友宜曾說過，「新北的事就是侯友宜的事」。現在，我們需要他兌現這番承諾，回到議會，接受施政報告、總質詢以及總預算的詳細說明！

張維倩也質疑，先前臨時會時有民進黨議員反映市府18樓利用職權要求局處不出席會勘，議會裁示市府要出席會勘，劉和然信誓旦旦日後會出席，結果不到一個月就不演了，本黨籍議員的會勘就不出席，還在市府內流傳一份「七大寇名單」拒絕配合議員的會勘，劉和然言而無信沒有民意基礎的副市長更說話不算話，民進黨團無法接受他上台並沉重抗議。

幹事長卓冠廷表示，民進黨的訴求很簡單，就是侯友宜進到議會報告，國民黨及蔣根煌議長幾度喊出休息中斷議程、批評在野黨杯葛議事，但事實上杯葛議場、荒廢市政的正是侯友宜和國民黨。

議員林秉宥表示，今天提出最卑微的請求，就是需要市長進議會時要進來接受質詢，但如今國民黨護航侯友宜，不願意做成動議案要求市長在特定日程銷假到議會備詢。而侯友宜對內用盡手段箝制議員的權利，已經不是為了民眾在做事情，根本黨黨國復辟權力腐化已深入新北市市府，劉和然不只是侯友宜爪牙，儼然是新北的東廠，長期以來藉各種手段壓迫議員問政，要求各局處不配合議員索資及會勘，這樣的人黨團議員不接受上台施政報告。

民進黨議員張錦豪表示，國民黨好意思批評民進黨杯葛議事，國民黨不僅有落跑市長，更有落跑議員，難道這就是國民黨團書記長廖先翔等人在議場護航同樣落跑的侯友宜的正當性嗎？還真是沆瀣一氣！連帶朱立倫帶頭落跑儼然成為新北市擺爛的傳承。