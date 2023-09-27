建築與營建業者重視ESG題材，已是全球顯學；信義開發作為信義企業集團一份子，長期以來也致力於永續。除了去年完成第一本永續報告書，同時，也與資策會、新北市政府合作「節能E好宅」計畫，率全台建案之先，在新建案「嘉品.」中，導入E化節能軟硬體設備，未來每一個建案，也都會持續深化相關作為。

今年9月甫推出的「嘉學.」，亦是「共融預建築」元年；象徵信義開發2030年願景目標「透過共融預建築成為產業ESG標竿」的起點。（信義開發）