解封後國內外旅遊興盛，ROG玩家共和國再度推出跨足潮流界的ROG SLASH酷時尚商品。2023全新第3篇章，延續ROG SLASH設計元素，以耐用防水材質設計推出登機箱、旅行袋和經典單肩包，鼓勵玩家帶著最愛的ROG電競筆電、電競手機展開冒險旅程。

ROG SLASH 商品以黑色外型以及防水、多機能為特色。（華碩提供／古明弘台北傳真）

首度販售的ROG SLASH 20吋登機箱採用100%聚碳酸酯硬殼，邊角鋁製框架，加強防護；中央斜切金屬銘牌，刻印「FOR THOSE WHO DARE（天生無懼）」品牌標語，搭配ROG SLASH專屬行李吊牌，展現個人宣言；配備符合TSA標準的海關鎖，確保所有裝備安全抵達目的地，適合搭乘飛機與火車或參加各大展會活動使用。建議售價6890元。

ROG SLASH 20吋登機箱，建議售價6890元。（華碩提供／古明弘台北傳真）

同樣初登場的ROG SLASH 旅行袋，大容量是其特色，防水耐刮布料，加上底部墊高的貼心設計，落地不沾髒汙。透過調整背帶，有手提、肩揹、斜揹3種使用方式；內含大型收納隔層、可拆式鞋袋，並能輕鬆懸掛於行李箱，旅遊、出差或上健身房，多種生活情境都能應對，ROG SLASH旅行袋完美融入玩家生活。ROG SLASH 旅行袋建議售價3890元。

ROG SLASH 旅行袋，建議售價3890元。（華碩提供／古明弘台北傳真）

百搭的ROG SLASH 經典單肩包再升級，2.0新款布料更耐刮，連同拉鍊大幅強化防水性，新一代運用FIDLOCK磁吸扣環，可快速拿取物品，安全不易鬆脫；配有360度可調節背帶，便於不同方向肩揹，材質更柔軟舒適，機能收納與風格點綴並重，ROG SLASH 經典單肩包 2.0建議售價2690元。