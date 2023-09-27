中國人壽今(27)日舉辦112年度高峰表揚會，以「卓越新局 質量躍升」為主題，中國人壽總經理黃淑芬表示，業務通路是中壽最重要通路之一，也是公司持續茁壯發展的關鍵所在，知名作家瑞．達利歐(Ray Dalio)曾說：「成功的滿足感是來自於曾經努力過。」期勉獲獎業務菁英持續努力，提供豐富多元的金融服務，不斷提升業務通路的價值貢獻，與中壽共同開創卓越新局、質量躍升，攜手保戶、同仁、公司與社會共創多贏，成為最受推薦與信賴的保險公司。

黃淑芬表示，中壽持續投資業務通路，要「做大做強」、「質量俱進」的決心不變，助業務員站穩職場腳步，讓每位業務員都能夠持續發展組織、提高收入，每一步都邁向卓越，也歡迎自我期許高、具良好學習態度、突破創新及強烈成就動機的人才加入中壽團隊。

在業務員共同攜手努力下，至2023年8月中壽資產規模來到了2.45兆，隨著2026接軌國際財務報導準則IFRS 17 與清償能力衡量需接軌國際保險資本標準 ICS，中壽掌握先機，提前布局業務團隊轉型，鼓勵保險回歸保障本質，強化長年期保障型商品、健康險與意外險的高價值商品策略，讓業務團隊順利無縫接軌。中壽持續專注於高價值商品及提升分期繳商品之市佔率，今年以來，傳統型外幣商品市佔率15％，業界排名第一；保障型商品市佔率12％，業界排名第二，繳出亮眼成績單。

中壽讓業務同仁有更大的舞台與成長空間，優異表現也驅動業務通路質量躍升，中壽業務員登錄人數達16530人，2022年13個月定著率高達90.9％，居六大壽險業之冠，成為業務員首選雇主品牌。此外，中壽秉持著「公平同理，待客如已」的精神，連續五獲主管機關認可，是少數公平待客績優五連霸的業者。日前屏東工廠氣爆事件，中壽等一時間啟動快速理賠、慰問金關懷及保服措施，第一線業務同仁也立即投身關懷小組，設立「關懷服務站」進駐屏東市政府，提供保戶及家屬服務，彰顯保險的意義與價值，實踐愛與關懷的真諦。