國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日請假拚大選，被民進黨發言人張志豪批評「請假還能持續領薪，爽領人民納稅錢」。新北市政府副發言人張劭斌今(27)日反嗆張志豪「數學該重修」，認為他以邏輯不通的方式錯誤計算侯友宜薪水、請假情況，是意圖混淆視聽。

張志豪說，按照他的邏輯，副總統賴清德月薪是36萬餘元，和蔡英文2019年6月至11月的政治獻金收入有5億6千萬餘元，加上「蔡賴配」的選舉補助款高達2億4510萬餘元，但賴上任後啟動的全台跑透透行程，不論黨務或選務，從未請過假，「以上所得是否應該全部回捐」？

張志豪另提到雜誌調查數字，說事實是新北市不只社福力在該評比中排名六都第一，包括全國總體競爭力、教育文化力、社會永續力、經濟就業力等在該雜誌評比排名中皆向上提升進步。

張劭斌說，侯友宜從2020年起就連續4年獲《遠見》五星市長殊榮，在環保、消防以及經濟都是六都最好的成績，新北的成長與蛻變有目共睹。尤其，新北市在有400萬人口，而中央統籌分配稅款人均配額六都中最低的情況下，新北市還是努力開源節流，達成市政建設目標，多項市政之市民滿意度都是名列前茅，要民進黨不要被選舉薰心，蒙蔽心智，故意視而不見。