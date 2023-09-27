立委鄭正鈐先前邀集竹科管理局與新竹市政府協調專案補助進度。（鄭正鈐辦公室提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市關埔地區居民苦苦盼望的「關埔空橋」，新竹市政府規畫分4期於12處興建空橋，總經費約5億餘元，為使園區發展與地方建設共榮，並改善新竹園區對外交通、人行環境空間，在多位民代及市府爭取下，科管局同意補助1億1934萬元，為今年補助地方最大筆款項。

科管局今發文給市府，同意補助關埔空橋約1億1934萬元。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

去年市長高虹安參選時喊出「全區空橋完工」政見，在她上任後，新竹市政府規畫在關埔地區12處興建空橋，計畫分為4期興建，預計2023到2026年完成，目前埔頂三路口的第1期空橋工程，力拼年底開工。

由於執行經費較高約達5億逾元，多位地方民意代表包括立委鄭正鈐等人，也陸續對關埔空橋一案表達關切。鄭正鈐指出，市府提出4期計畫，原規畫每年爭取科管局的補助款，但科管局對新竹市的地方建設回饋款每年僅4620萬元，根本不夠，因此要求科管局以專案方式補助。

鄭正鈐指出，去年5月2度邀集科技部與科管局商議，今年3月教文委員會質詢時，科管局長王永壯應允配合專案補助，今年4月考察時他也再次提醒科管局補助，今年6月他也邀集科管局與市府至國會辦公室協調進度。

科管局今發文給市府，內容提到，考量近年科學園區持續擴建與新闢，園區作業基金長期舉債，財務負擔沉重，但為使園區發展與地方建設共榮，並配合中央人行環境改善政策推動，該局同意補助市府1億1934萬元，不足的經費建議市府編列預算支應，或另爭取補助。

市府工務處表示，關埔空橋規畫設計案已辦理2場地方公聽會，也完成細部設計審查，並已備妥招標文件，如今相關經費也獲科管局補助，將盡速辦理工程招標相關程序，預計今年10月下旬可上網公告，如順利發包，預計於今年12月底前工程開工。