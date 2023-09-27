生涯首場國際賽就是杭州亞運，年僅20歲的武術好手彭羽熙，最終在女子劍術槍術全能以18.923分、排名第10作收，她坦言，首次踏上國際賽場有點緊張，導致臨場表現不理想，但也有豐富收穫，希望能夠再拚下一屆名古屋亞運。

彭羽熙小時候是先學芭蕾，國小3年級時學校成立武術隊，本來她也有考慮要加入體操隊，但後來在媽媽建議下開啟了武術之路，「小時候覺得很帥，不會累，但到現在就開始覺得訓練會累了。」彭羽熙甜笑著說。

自認是很會緊張的彭羽熙，在生涯首場國際賽還是沒辦法克服掉緊張感，導致在動作呈現上都有些太著急，上午的劍術拿到9.500分、排名第9，下午的槍術則獲9.423分、排第10名，最終總和以第10名作收。

雖然首次大賽成績不理想，但彭羽熙仍有所收穫，尤其是看到其他各國好手在賽場上的表現就如練習時的從容，成為自己未來需要學習的地方，「雖然表現沒有很好，還是很開心可以跟各國好手一起比賽，這次亞運也讓我提升很多信心，也會想要拚下屆亞運，會把這次亞運失誤的點、心態調整好。」