來自第一社福基金會的8位心智障礙者，今天服務70多位「等路下午茶」的客人，這場下午茶的點餐、出餐雖非專業等級，但是客人都能耐心等待這群童心寶貝們「不完美的服務」。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

來自第一社福基金會的8位心智障礙者，今天服務70多位「等路下午茶」的客人，這場下午茶的點餐、出餐雖非專業等級，但是客人都能耐心等待這群童心寶貝們「不完美的服務」。

目前第一社福除了第一社企直接聘雇心智障礙青年之外；第一就業服務中心幫有就業意願的心智障礙者找工作；還有新北市政府社會局委託辦理的五華及央北2個小作所，為進入庇護工場或一般職場前的轉銜準備，招收能夠自理且有作業活動意願的心智障礙者，提供餅乾烘焙、包裝代工和環境清潔、口罩包裝等簡單作業活動訓練，訓練課程包含社交禮儀、自我管理、社區參與等，希望幫助心智礙者逐漸邁向自立生活的目標。

阿豪是在104年的時候進入「三重五華小作所」接受服務，當時38歲的本來他有分在連鎖咖啡店外場清潔的工作，但幾年下來，老化速度比常人快的他開始有了動作變化及情緒問題，也因此逐漸無法完成工作，達不到主管要求，阿豪的情緒會變得低落，這讓他更不想工作，惡性循環讓阿豪的工作狀況每況愈下，恰巧第一基金會辦理三重五華小作所及日間照顧兩種服務，在家人的支持下，阿豪才離開職場來到三重五華小作所接受服務。

剛來三重五華小作所的阿豪對自己沒什麼自信，為了幫助他找回自信，小作所先是用各種休閒式的活動引發他的興趣，讓他可以穩定出席，之後參與部分時段的工作體驗，阿豪也在這過程中找回自信，現在的他可以和同儕一起合作完成一間辦公室的清潔工作。

第一社福執行長張菁倫表示，透過一定的訓練，很多心智障礙者可以在職場上工作，根據之前第一社福就業服務的許多個案來看，只要有個適得其所的職場，他們可以是非常好的工作助力。而且很多心智障礙者因為一份工作給他們的人生帶來不一樣的變化，他們有的開始自立生活，有的成為扛起一家經濟的支柱，有別於社會大眾對於他們是「被照顧者」的刻板印象。

如有15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力，有參加作業活動意願的身心障礙朋友，亦可洽「三重五華小作所」，服務電話：8982-5885；「新店央北小作所」，服務電話：2218-0179。