去年12月，台積電亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠舉行設備移機典禮，除了美國總統拜登與相關部會首長親自蒞臨之外，包括蘋果執行長庫克等台積電的重要客戶高層也齊聚見證這個美國史上規模最大的外商投資案。當時拜登高興地喊出「美國製造業回來了」，並贏得台下一片掌聲。

拜登大力推動台積電在亞利桑那州的項目，旨在幫助美國重拾在晶片製造方面的優勢。這項重大投資案曾被譽為是拜登《晶片和科學法案》皇冠上的御寶。如今9個月過去了，這顆明珠卻因為工程延宕、負面聲浪和越來越多的質疑而顯得黯淡無光。

報導指出，台積電主要透過外部承包商僱用非工會工人，但隨著選戰越打越烈，拜登為了贏得連任正積極爭取工會支持，台積電也面臨著與工會談判的政治壓力。而與台積電亞利桑那州1廠有關的安全問題報告則使情況變得更加複雜。

台灣生產全球60%以上的半導體及全球9成以上的先進晶片，而美國僅佔全球晶片產量約12%。隨著北京對台灣不斷升高文攻武嚇的壓力，台灣成了外媒口中「全世界最危險的地方」，這也加劇了美國和歐洲對於晶片生產過於仰賴台灣的擔憂。

由於這個亞利桑那州項目面臨著營運和政治方面的挑戰，越來越多專家質疑美國能否效仿台灣在晶片方面取得的成功。

台灣國立清華大學校長高為元（W John Kao）表示，美國工人將面臨一條「學習曲線」，這不僅在技術方面，也和什麼是這些高端晶片必不可缺的「精確思維方式」有關。

其他半導體產業人士也對美國晶圓廠能否像台灣晶圓廠一樣成功表示擔憂。台積電前研發副總裁、清大半導體學院院長林本堅（Burn Lin）表示，台積電在華盛頓州的工廠已經運作十多年，並且招募了許多當地工人，「我們永遠無法讓它的表現達到和台灣廠一樣的水準，無論我們多麼努力，我們永遠無法將該廠提升到同樣的水準」。

高為元表示，許多台灣選民對美國的「回流」（reshoring）說法感到不安，並質疑我們是否被逼迫去做一些我們不想做的事？我們理解什麼符合美國的最佳利益，但這符合我們的最佳利益嗎？此外，工程師們及其家屬可能覺得自己像「拋棄式用品」而不願意轉調亞利桑那廠，因為他們知道美國的首要目標是為當地創造就業。

高為元表示，相比台積電在亞利桑那州的經歷，其計劃中的德國和日本設廠計畫比較像是建立在「雙贏」的合作夥伴關係，也比較受到歡迎，「工程師們不介意去德國和日本」。

此外，有專家指出，媒體對於亞利桑那工廠的報導也是問題之一。台北政經學院教授Tain-jy Chen表示，美國傳達最重要的訊息似乎是「台積電之所以要在亞利桑那州建廠，是因為台灣太危險了」，但日本人永遠不會這麼說。日本人會說「我們需要你，因為這裡有我們的客戶，這裡有本地市場」。