中秋烤肉成為全民運動，搶攻中秋節的烤肉商機，家樂福推一站式購物方式，烤肉所需要的，不論是工具器材或者食材，家樂福通通都找得到，一站購足，不須奔波購買食材，讓你可以優雅從容，輕輕鬆鬆完成烤肉前置作業。

覺得備料太麻煩、準備器材太費事，到家樂福就對了！烤肉所需要的大大小小，從火種木炭、電爐烤盤到各種各樣的食材，家樂福通通都幫你傳便便，不用再像花木蘭一樣，東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭，只要到家樂福，一站搞定，還有家樂福嚴選食材，讓烤肉變成這麼輕鬆、優雅的一件事。

喜歡生火炭烤的獨特風味，或是偏愛電烤盤的輕鬆舒服，都可以在家樂福買到需要的用具；而各式各樣的烤肉醬，絕對是烤肉必備良品，不論喜歡吃甜一點或者辣一點的、台式口味、美式口味或者日韓口味，都能在家樂福找到最符合需求的烤肉醬；另外還有讓烤肉更有滋味的泡菜、烤起來滋滋作響又無敵美味的香腸、麻糬、甜不辣、熱狗等，以及解油膩的醃蘿蔔、酸白菜，眾多缺一不可的烤肉配角，都讓夯烤時光更加豐富有趣味，吃得更開心。

烤肉時最不能錯過的家樂福三寶：家樂福嚴選豬肉、家樂福有機特級杏鮑菇和透明吐司，家樂福嚴選豬肉從生產地就開始講究，豬隻來自台灣且飼養過程不使用瘦肉精和生長激素，從飼養到販售皆資訊透明化，能夠知道豬隻的生產履歷及檢驗報告。而選自環控有機栽培，不使用化學肥料及農藥的家樂福特級有機特級杏鮑菇，透過源頭與種植環境的控管，提供A級品規、口感脆嫩的杏鮑菇，素食、葷食皆宜，大口咬下，真是大快人心。

土司更是烤肉時不可或缺的烤肉好朋友，全台第一支獲得動物福利標章「透明土司」透明土司，標榜100％無添加認證，製作過程的原料簡單，除了使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽，只加入家樂福透明鮮乳與使用非籠飼雞蛋，在烤肉時不論是包肉吃、包菜吃、或者烤一烤直接吃，都吃得到最健康的美味。

許多網友分享以家樂福食材製作多樣化的烤肉料理，如用家樂福嚴選五花肉片包住蔥再串起燒烤的蔥肉串串，吃得到滿滿的蔥香與肉香。可素、可葷的串燒杏鮑菇，吃素的朋友只要將杏鮑菇切片、氽燙後以竹籤串起再烤，不論灑鹽或者塗抹烤肉醬，都簡單又美味；想要吃葷的話，則將杏鮑菇切成條狀，以家樂福嚴選五花肉片包裹住，塗抹烤肉醬再烤熟即可。 還可選擇家樂福嚴選冷藏台灣梅花肉片，撒上海鹽或者塗刷烤肉醬，烤起來都十分Q彈軟嫩，搭配苜蓿芽再包入烤過的透明吐司內，就成為早餐午餐兩相宜的烤肉三明治了。