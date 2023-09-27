苗縣明年起將增加生育津貼、推動凍卵補助等措施，藉此提升生育率。（李京昇攝）

苗栗縣出生率連年全國排名倒數，根據統計去年有16個村里零出生登記，獅潭鄉則是今年5月到8月，已經連3個月全鄉沒有新生兒。為鼓勵生育，苗栗縣府規畫明年起生育津貼第2胎以上發放2萬元、以及推動體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助，希望藉此提升生育率，縣長鍾東錦也宣布縣府員工敢生，就可以拿到紅包。

根據內政部戶政司統計，苗栗縣從2014年有6004名新生兒，受少子化、高齡社會影響，新生兒數連年下降，出生率也是屢創新低，2019年新生兒數僅剩3077人，2020年跌破3千大關，僅剩2795名新生兒，2021年則有2652人去年2022年只有2293人。

根據數據顯示，全台灣2022年全年新生兒數13萬8986人，苗栗縣只有2293人，去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里，1半都沒有新生兒，而今年獅潭鄉從5月起到8月全鄉沒有新生兒，少子化相當嚴重。

苗栗縣2022年粗出生率為千分之4.27，全台灣最低，其次是基隆市千分之4.43、嘉義市千分之4.56。最高為彰化縣千分之8.08、1萬106人，其次為桃園市千分之8，澎湖縣千分之7.88。

為鼓勵民眾生育意願，縣府發放生育津貼，目前1胎1萬元，明年起第2胎以上發放2萬元， 鍾東錦也宣布縣府員工生小孩都有紅包可以領，期望藉此增加誘因。

另外，衛生局為提升生育率，避免育齡婦女錯過最佳生育時機，規畫明年施行「幸福苗栗 好孕來-體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助」方案。

其中，體外授精人工生殖、凍卵療程及管理費用補助，對象設籍苗栗6個月以上已婚女性，或丈夫設籍苗栗6個月以上尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶，體外授精人工生殖全年補助100案，每年每人2萬元；凍卵療程及管理費用全年補助30案，每人終身補助一次2萬元；卵巢功能檢查（AMH）補助對象設籍滿1年以上 25歲至40歲女性，全年補助400案，僅限在苗栗縣合約醫療院所抽血檢查者，每年每人1000元。