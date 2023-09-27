近日恐嚇案件頻傳，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘、國民黨立委王鴻薇臉書粉專留言恐嚇，但因恐嚇者帳號是境外IP，難以追查。立委洪孟楷今質詢問，數位部是否能提供協助，破獲境外IP，但數位部長唐鳳稱，數位部不是司法檢察機關，不可能直接對個案有這樣的權限，令洪大怒直批唐鳳應與所有部會一起處理，「不是像太上皇一樣，等別人來拜託你」。

數位部今赴立法院交通委員會業務報告，打詐業務報告指出，因應防詐，數位部將開發數位防詐工具「防詐雷達」，預防假網拍詐騙事件，以主動掃描機制找出可疑的詐騙電商商品或帳號，累計已掃描超過42萬次，偵測出1.7萬筆具有風險資料，提供給電商平台人工審查後進行預防性下架。

另外，數位部補助研發AI應用，用於堵詐、阻詐業者，分別從銀行端、系統設備端及電信端著手，強化金融辨識可疑交易與帳戶的能力，讓系統得以即早阻詐防護，避免個資外洩等風險。

不過，洪孟楷今質詢時也問及，如何協助警政署偵破境外IP、網路恐嚇，像是Lin bay好油或立委都有面臨都相同問題。對此，唐鳳回應，這牽涉到資安跨境聯防，若詐團使用VPN（虛擬專用網路），所在那個國家跟我國有相關資安協定的話，比較容易去協助警政署，數位部每周也有跟警政署針對通案討論。

但洪孟楷質疑，數位部要等警政署拜託你們，才會提供資源，唐鳳先前也有被跨境信件恐嚇經驗，應該更了解，因此他只想問到底能不能做得到，「如果能、卻沒有做，那就是失職，若不能，數位部成立1年1個月，卻沒有辦法保障我們國人免於恐嚇」。

洪孟楷說，雖然是境外IP，但外國人絕對不可能來關心台灣政治，恐嚇好油或立委，非常可能是本國人，只是用跳板、技術工具，做境外IP再做恐嚇，以現在技術究竟是否能追查到？

唐鳳回應，使用華語或中文，不表示就是本國人士，現在有生成式AI。洪孟楷聽聞後氣憤回應，「到目前為止，數位部或任何人都沒有辦法確定是誰，這不就是國人最生氣的地方」，數位部卻好意思說，沒有辦法確認是不是本國人恐嚇，所以束手無策、無能為力，根本是倒因為果。

洪孟楷喊話唐鳳，「你不是新手，也不是政務委員，不是置身事外，欽點給予協助，你是部會首長，就應該跟所有部會平起平坐，一起處理，而不是像太上皇一樣，等別人來拜託你」，呼籲數位部動起來，主動配合追查。