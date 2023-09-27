國發會今公布8月景氣燈號，由於對策信號綜合判斷分數為15分、與上月持平，燈號連續亮出第10顆藍燈，是史上第二長、連續亮出藍燈的紀錄，追平2011年歐債危機、2015年科技景氣下滑，連續亮出10顆藍燈的經歷，但未破網路泡沫化、連15藍的紀錄。國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，外需慢慢回溫中，第4季景氣燈號很有機會轉呈黃藍燈。

邱秋瑩表示，景氣對策信號綜合判斷分數今年2月來到最低、僅10分，近來逐月緩慢向上來到15分，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，資通訊產品出口暢旺下，各經濟預測機構預測第4季出口轉正，IMF也預估明年貿易量回升，由於我國是出口導向國家，景氣燈號很有機會於第4季由藍燈轉呈黃藍燈。

內需部分，勞動市場尚屬穩定，零售及餐飲業營業額維持成長，惟證券劃撥存款餘額減少等因素影響貨幣總計數M1B年增率回降。

展望未來，國發會指出，消費性電子新品上市可望推升備貨需求，加上AI等新興應用擴展，有助出口動能提升；投資方面，台商回台與綠能布建持續落實，企業因應國際淨零轉型趨勢可望加速減碳相關投資，加上政府修正產業創新條例，鼓勵產業投入前瞻創新技術及購置先進製程設備，以及擴增公共建設與科技預算規模，均有助激勵投資。

消費方面，政府持續推動節能消費與各項減輕負擔措施，加上明年基本工資調升、軍公教員工調薪，將挹注民眾可支配所得，帶動消費增加。整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，惟美歐升息的遞延效果、地緣政治與氣候變遷等風險因素，仍須密切關注。