乾杯集團積極展店，旗下兩大頂級品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」首次進軍新北市，豪氣包下板橋大遠百11樓，聯手打造「新北旗艦店」，民眾不僅多了豪華和牛燒肉、鍋物美味選擇之外，更升級打造「K Lounge貴賓廳」舒適沙發、飲品暢飲等服務登場，讓民眾在等候入店時就可先享受如機場貴賓室的愜意空間，讓體驗更加滿意，連同高雄第二間老乾杯進軍漢神百貨本館，3間分店於9月29日中秋節正式開幕。

拿下全球首間米其林一星燒肉店的乾杯集團，一心鑽研和牛專業，今年以深耕台灣市場經營及英國市場拓展為目標，台灣事業瞄準各縣市指標商場布局，看好新板特區匯聚百貨商場、星級飯店、米其林餐廳是板橋商業消費正核心，附近高收入菁英、豪宅雲集，串聯旗下高級燒肉、鍋物兩大品牌打造「新北旗艦店」提供和牛美味服務，同時積極深耕中南部餐飲市場持續展店，要帶給更多民眾和牛美味的感動。今年台灣事業已展6間分店，年底前將再開一間新品牌，2023年底海內外總店數達74間。

為了帶給民眾美好的用餐服務體驗，老乾杯、黑毛屋本家「新北旗艦店」特別將板橋大遠百11樓整層樓面打造成氛圍感十足的「K Lounge貴賓廳」，規劃了舒適的沙發區、免費暢飲的飲料小點、酒水點購、Wi-Fi、雜誌閱覽等高品質服務與設施，提供賓客專屬使用。日式摩登的空間氛圍間散發著優雅的氣質，特別在大面玻璃帷幕前設置以櫻花木設計而成的高腳座位區，能俯瞰站前廣場的無敵美景，不僅能小酌浪漫賞景，也能辦公使用，讓在等候入店用餐的賓客，就能先享用K Lounge體貼細緻的服務與空間，使整體用餐體驗更加的從容舒適與愉悅。

從K Lounge進入，140坪長廊式的店型將兩種截然不同的用餐空間串連在一起，首先印入眼簾的是傳統簡樸京都風格的黑毛屋本家，設有方便於單人享用的U型吧檯及四人桌，共52席次；銜接現代華麗和風美學的老乾杯，設有開放式座位與7間隱蔽性包廂，共78席次，提供嚴選冷藏熟成40天的頂級和牛燒烤與日式鍋物多元的美味選擇，滿足肉食愛好者的味蕾。