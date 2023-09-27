雖在杭州亞運射擊男子定向飛靶預賽以第2身分闖進決賽，29歲的李孟遠卻因決賽被判「遲到」，決賽還沒開始就先被扣兩分，最後以第5名收場，但李孟遠信心滿滿表示，「雖然會有遺憾，但我不會悶！看到打滿60發全中奪金的科威特60歲老將，我自認還有40年可以打下去。」

李孟遠在決賽一開賽前兩發雖然命中，卻被判定扣分不算，「平常我闖進決賽，裁判都會到休息室找我或拿號碼牌給我，提醒我準備報到，這次卻沒有，我還提前20分鐘抵達決賽現場，他們還是決定因為遲到扣我兩分，就算我和教練去抗議也沒用。」

李孟遠表示，自己最近兩年心理與技術層面都有進步，也學會正面思考，以前出國都會感覺怕怕的，因為自己第一次打亞運才16歲，後來逐漸有點害怕比國際賽，最近兩年卻慢慢改善這種狀況，「特別是從去年世錦賽，我順利突破120芬之後就不會了。」

其實李孟遠一度放棄這個自己最喜歡的射擊運動，因為2011年他的射擊啟蒙恩師過世，讓他選擇暫時遠離射擊一到兩年時間，這段時間就是到處打工賺錢，直到同是射擊國手出身的父親把他勸回來恢復訓練，逐漸回到達標，甚至達到亞運國手標準。

「我以前沒什麼國際賽經驗，總是感覺欠了自己什麼東西，」第一次在國際賽闖進決賽的李孟遠說，「當然我也曾叛逆過，但並非是因我父親逼我練射擊，而是我真正喜歡射擊這項運動。」接下來他將全力衝刺世錦賽與亞錦賽，努力爭取巴黎奧運門票，「我的目標是拚到70歲！」