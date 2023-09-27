澎湖縣政府自2008年創立「澎湖優鮮」品牌，據澎湖縣政府統計，近年推出的澎湖優鮮禮盒銷量4年內已成長破1倍，截至今年8月銷售額已破千萬，更有望在年底破2千萬大關。為搶攻中秋、過年商機，除客製化方案外，澎湖優鮮也同步推6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍（黃）瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒，即起限時提供免運費服務，售價落在1780元至6050元。

澎湖優鮮業者代表天和鮮物總經理蔡明欽表示，年節期間除消費者家戶採買外，企業贈禮也是龐大市場，透過攜手便利商店全家通路與黑貓宅急便冷鏈物流配送，讓澎湖優鮮禮盒成功打入企業福委會採購名單，不僅受聯電等上市櫃公司青睞，供應量更累積超過上萬組，廣受好評。

蔡明欽表示，全魚分切禮盒將大型龍膽石斑及龍虎斑等魚產以全魚分切方式製成小包裝切片，方便食用且保留整條魚的精華，打造市場獨特性。今迎接中秋至新年檔期，趁勢推出澎湖優鮮企業用戶客製化方案，盼能以更彈性的方式將來自澎湖的優質水產提供予企業，帶動銷售成長。