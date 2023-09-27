夕陽西下，甜根子草美景更顯秋天氣息，它所長出之處就是沙洲。（周麗蘭攝）

西螺大橋下是揚塵好發熱點，今年滿甜根子草，應該可降低風飛沙侵擾。（周麗蘭攝）

今年七月以來有4個颱風帶來超大雨量，濁水溪沙洲面積與位置也發生變化，中央氣象署預報10月初就將有東北季風，所幸此時也是甜根子草大爆發的季節，西螺大橋附近高灘地呈現一片雪白世界，洋溢唯美浪漫氣息，也抑制沙洲的揚塵颳起。

水利署第四河川分署表示，今年有杜蘇芮颱風、卡努颱風、蘇拉颱風、海葵颱風帶來的超大雨量，濁水溪的沙洲面積與位置也造成變化，目前水位緩降，裸露地逐漸浮現，氣象署預測中秋連假東北季風漸增強，也會伴隨雨勢。

東北季風報到後就是濁水溪的枯水期，第四河川分署今年提早應變揚塵災害，觀測河川水位及裸露灘地變化，以把握濕潤沙洲條件，盡早布設植生綠覆，有效降低裸露面積。

分署長李友平表示，目前濁水溪水量較往年充足，水位相對高，甜根子草目前也長得很茂密，加上這一波東北季風並不很強，即將到來的中秋節應該不會有風飛沙攪局。

第四河川分署說，濁水溪河邊也開滿芒草、狼尾草、甜根子等看起來軟綿綿又隨風搖曳的複合草相，視覺效果浪漫又抒壓，這樣的永續地景也是抑制揚塵長效型的綠覆成效，最近吸引不少民眾來美拍。

他表示，今年八月下旬沒有颱風後，分署即派員立刻進入裸露地鋪設乾稻草，另外為防萬一揚塵突然發生，在可能發生災害的熱點也已預布水線、水霧，這些預布的水線原本是作為灌溉河畔林木之用，也可以應急降低揚塵量。

李友平說，抑制揚塵的聯防單位包括彰化縣府、雲林縣府，若有狀況他們都會啟動清理洗街作業，並在揚塵警報時派遣水車支援水防道路灑水。