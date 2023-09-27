立法委員陳椒華今到NCC遞交檢舉函，指稱中嘉集團涉有違反107年投資申請案中「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」之投資案所附負擔疑義一事，NCC副主委翁柏宗表示，正調查本案相關事實，除已請該集團代表到會陳述說明外，亦函請經濟部及中嘉集團提供股權資料。

NCC表示，該會定期查核有線廣播電視系統經營者申報之股權結構資料，相關異動亦應按有線廣播電視法規定申請營運計畫變更。至於本案所涉及更上層之股權結構，刻正待相關部會及中嘉集團回覆，將俟事證蒐集齊全後進行研析，如查有違反負擔之具體事證，則將依違反負擔的狀況及情節依法處置，最重依法得廢止原許可投資處分。

此外有關該投資申請案中，利害關係人公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金向NCC承諾投入媒體識讀與媒體品質提升之事項乙節，NCC表示，受讓人泓順投資股份有限公司自該申請案許可後，均定期逐年向NCC陳報前述承諾事項執行情形。

NCC說明，宏泰基金承諾落實教育公益信託之社會責任，將教育公益信託基金投入媒體識讀教育及媒體品質提升部分，該基金已於108年至111年累計履行2億6千餘萬元，尚符合107年之承諾，該會亦將持續監理，確保宏泰基金就前述承諾媒體識讀等項目所規劃之時程與投入之比例金額確實履行。另外就宏泰基金基於從事教育公益信託目的，規劃用於教育、文化、慈善、醫療等社會公益事項之40億元一節，NCC表示將與教育公益信託之主管機關協力，督促利害關係人宏泰公益信託逐年落實執行其媒體識讀計畫，期能共同促成宏泰基金推動教育公益規劃。