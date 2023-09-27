桃園市八德區一名曹姓男子，日前突然到銀行要匯款72萬元，由於金額數目較大，引起行員關心，銀行行員先進行初步詢問，發現男子狀況異常趕緊通報警方，行員與警方聯手向男子極力勸說，最後才成功阻止民眾的辛苦錢落入詐騙集團口袋。

八德警分局表示，54歲的曹姓男子於26日11時許到位於金和路上的國泰世華銀行，曹男臨櫃欲匯款新台幣72萬元，行員察覺曹男有異狀後連忙通報警方，由四維派出所所長曾沛恩、警員許仁傑及黃政碩趕赴現場關懷。

警方說，曹男自稱在社群軟體LINE加入股票投資群組，對方說自己是投顧公司，已經幫很多人操作股票並賺到很多錢，以此誘騙曹男把錢匯到對方所提供的帳號，以代為操作後保證能獲利、輕鬆賺錢為話術。

由於曹男先前已有投資5萬，當時的確有獲利，因此這次決定再加碼投資72萬元，員警趕緊查證該投資群組已被通報多次詐騙紀錄，極力向曹男勸說，他才驚覺遭詐騙，成功攔阻匯款。

警方呼籲，假投資、真詐騙是詐騙集團常用的6大詐騙伎倆之一，詐騙集團常以穩賺不賠、保證獲利等話術行騙，先讓你投資小筆資金獲利後，再誘騙你加碼投資後，馬上與你切斷聯繫。另也再次向民眾提醒，沒有穩賺不賠的投資，不要遭話術欺騙，遇可疑情形可以撥打165或110查證，以免受騙上當。