陸委會8月24日宣布研擬開放組團赴陸與陸客團來台，但加上初期每日2000人的限制，隔天被國台辦批評是「名放實擋」後沒有下文。交通部長王國材今受訪時表示，若兩岸互動好，2000人的限制可以檢討，但不該一開始就成為反對的藉口，若陸方期待有交流，可以釋出善意訊號，不過目前都沒有看到，會與陸委會討論下一步。

王國材說，陸委會1個月前宣布規劃，初期限制2000人，進、出團同步開放，這1個月期間也透過觀光署及旅行業的管道提出，甚至國台辦記者會上有很多人提問，但對方都沒有善意回應，接下來交通部與陸委會還會討論下一步怎麼處理。

王國材認為，兩岸交流也是對方所期待的，只要有個善意說支持或同意，那我方就可以開放，但目前都沒有看到。

至於單方開放是否為選項之一，王國材重申要對等開放，且團客到大陸去，對我國內業者沒有幫助，台灣跟所有國家都是雙向開放，沒有說一邊去一邊不來，這對國內的旅宿業、餐飲業也比較公平。

王國材指出，在陸客剛開放時也是有人數限制，畢竟要考量接待能量、陸客管理等，當兩邊交流熱絡，每日2000人的隨時會解除，但不能現在就拿來當藉口，應該先有好的開始。