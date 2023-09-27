被稱為「全台最有錢YTR」，經營超哥頻道「超派人生」的黃姓男子，今年（2023年）5月10日晚間駕駛藍寶堅尼跑車，行經西寧北路時，違規跨越雙黃線左轉，並撞倒騎機車等紅燈的26歲李姓泰國籍學生，黃當時給了對方6000元以為和解。

但李事後仍前往警局提告，讓黃十分不滿，在臉書發文表示「你很開心的收下，結果你第二天去警察局報案，我不太知道你報什麼？是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」

黃男經營YouTuber超哥頻道「超派人生」，擁有超過35萬粉絲訂閱，黃本身是1名從事長照醫療的老闆，曾經因為刷600萬不過，發影片怒剪美國運通黑卡，被稱為全台最有錢的YTR。

警方調查，黃男當天開著超跑行經鄭州路、西寧北路口時，違規跨越雙黃線左轉，直接撞上等紅燈的李姓機車騎士，黃下車查看後與李交談，最後給了對方6000元，黃認為已經達成和解，於是開車離去。

但李姓學生後來前往警局提告毀損，黃接到警方通知時十分驚訝、不滿，但也表示自己英文不好，對方中文也不好，可能溝通出現問題，他在臉書發文「你很開心的收下，結果你第二天去警察局報案，我不太知道你報什麼？是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事。」鍾姓網友則是留言附和：「可以肉搜了吧」。

李姓學生不滿2人言論，對黃男「超哥」提出妨害名譽告訴，另對鍾姓網友提告恐嚇，新北地檢調查將黃男與鍾男都做出不起訴處分。