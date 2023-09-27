中國外交部發言人汪文斌9月27日，主持例行記者會。路透提問，菲律賓政府此前表示，中方上周日在黃岩島安裝了「浮動屏障」，菲律賓海岸警衛隊逐一把浮動屏障撤除了。此後菲方表示，中國海岸警衛隊撤除了「屏障殘骸」，是否屬實？中方對黃岩島的主權主張是否發生變化了？中方之後還會繼續安裝「浮動屏障」嗎？

對此，汪文斌回應，昨天他已經就相關問題闡明瞭中方的立場，可以查閱。這裡也願意再次重申，黃岩島是中國的固有領土，菲方的所謂行動純屬是自娛自樂的鬧劇。中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。

汪文斌9月26日在例行記者會答覆法新社提問，菲律賓方面表示已經移除了中方在黃岩島東南方向設置的一個「浮動障礙」，該障礙旨在阻止菲方進入他們的傳統漁場，對此汪文斌說：菲方所謂聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，中方奉勸菲方不要挑釁滋事。