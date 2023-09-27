榮剛董事長王炯棻表示，該公司獲選主要原因為擁有3大優勢，一擁有高階特殊鋼製造技術，可生產航太、能源、油氣甚至國防產業的關鍵應用材料，且產品獲國際重要相關產業系統廠認證採用。二成長潛力十足，今年榮剛新營及柳營廠同步擴產，加上新建50噸煉鋼廠，擴增新產品市場，包括合金工具鋼、功能性產品及商用合金鋼等，以全尺寸、全鋼種開發滿足客戶需求，為營運成長增添動能。

三基本面良好，榮剛工具鋼產量目前為全球前十大，合併營收自疫情低點連3年成長，去年營收為歷史次高，包括營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司業主淨利以及每股稅後盈餘皆締歷史新猷，且連續2年3率3升，毛利率及稅後淨利率亦走到歷史新高，營運績效相比國際同業毫不遜色，搭配穩定的配息率，吸引外資法人進駐。

「落實企業社會責任」，藉此發展永續環境。王炯棻表示，榮剛為循環經濟的重要角色，原料90%為回收廢鋼，透過廠內製程熔煉再製成高值化產品，可以減少礦物開採帶來的環境破壞。榮剛為了降低碳排放強度，設備選用也著重最佳製程設計以減少能源浪費，近5年投入約4.6億元(含在建)進行電爐復新改善、天然氣替換重油之設備改造、智慧化能源管理與監控系統建置及太陽能發電裝置建設等措施，年減碳潛力可達1.75萬噸CO2e，約當45座大安森林公園1年吸碳量(大安森林公園1年吸碳量約389噸)。目前在建之50噸電弧爐煉鋼廠則採用全新歐規製程設計，著重低噪音、低汙染並可降低噸鋼耗電量20%。