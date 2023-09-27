「2023高雄市身心障礙國民運動會」10月14日移師高雄國家體育館舉辦，採全國性賽事同等級規格辦理，預計將有超過1500人參與，高市府運發局27日特別舉辦開幕前記者會，宣布今年以「愛的鼓勵」為主題，鼓勵身心障礙選手在賽場上克服困難，追求卓越，此次賽事優勝選手將入選2024年全國身心障礙運動會高雄市代表隊。

「高雄市身心障礙國民運動會」已有43年歷史，活動自今年起由教育局移交由運動發展局辦理，運發局27日宣告10月14日將在高雄國家體育場舉辦田徑賽暨開幕儀式，讓高雄市身障運選手也可以在國際級場地比賽，享受運動及飆汗的快感。

運發局指出，「高雄市身心障礙國民運動會」將於10月14日舉辦開幕典禮，田徑賽部分預計有88支隊伍，預計將有1500人投入此次運動盛會，曾拿下2017年聽奧男子3000公尺銀牌選手朱俊哲，也會繼續挑戰參加全國運的機會。除了正規賽事外，也規畫6項趣味競賽，邀請民眾一同到高雄國家體育場為選手加油。

高市府運發局長侯尊堯表示，這是運發局首度舉辦「2023高雄市身心障礙國民運動會」，身障運動在國際規則上也一直在精進，這次選擇在高雄國家體育館舉辦，最主要就是希望達到運動平權的目的，相信身障選手可以跟一般選手一樣在高雄國家體育館練習、競賽。

運發局長侯尊堯指出，高雄市身障運有優良歷史傳統，再加上教育局以及體育界前輩的傳承，賽會已有很好的基礎，接棒的運發局會以「最安全公平競賽場地、最貼心服務團隊」來承辦賽事，並以大家耳熟能詳的「愛的鼓勵」作為運動會主題，由雙手拍打出節奏傳遞選手們力量，鼓勵選手們克服困難、追求卓越。