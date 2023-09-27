中華民國首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，28日將在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，桃園市議員于北辰表示，宮古海峽、巴士海峽。這兩個海峽只要下面各擺兩艘潛艦，兩艘就好，就過不來了，台灣只要有8艘以上潛艦，整個宮古海峽、巴士海峽，全部擋住。

中華民國首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，28日將在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文親自主持；國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，潛艦部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。

桃園市議員于北辰26日在《94要客訴》網路節目表示，中國大陸南海艦隊、東海艦隊，如想要進入深海區，因為航母和遠洋驅逐艦，不可能在台灣海峽和大陸沿海進行近海巡航，一定要突破第一島鏈往東走。

于北辰指出，這時有兩個關鍵點，一是宮古海峽，一是巴士海峽。這兩個海峽只要下面各擺兩艘潛艦，兩艘就好，就過不來了。只要一過來，我們的垂直發射飛彈或者是Mark48魚雷，兩發就讓其失去動力，只要知道這地方有潛艦在，就不敢動。

于北辰分析，那個地方剛好是淺海和深海交界區，兩艘潛艦就是200到300米的深度，就是抓不到，我們還可以從東部海港回去，也抓不到。

于北辰強調，台灣只要有8艘以上潛艦，整個宮古海峽、巴士海峽，全部擋住。所以第一島鏈兩個最容易突破的點--宮古海峽、巴士海峽，用潛艦封鎖，中國大陸也只能在近海出不去。