寶格麗（BVLGARI）近日於法國巴黎，發表全新Rome系列包款與2024春夏系列新品預覽時，成功吸引不少注目度與聲量。首先Rome系列是以古羅馬錢幣為設計靈感，過去在腕表與項鍊上都有系列作品，但與包款結合倒是第一次，鏡面環型質感連藝人邵雨薇都愛不釋手。
而她出席寶格麗新品發表時，除了盡責為寶格麗宣傳全新作品外，也不忘了為自己新作品《惡女》宣傳，並透露劇中有相當多情節的爆發張力，搭配當日的大紅色時裝，頗有說服力。寶格麗此次於巴黎舉行春夏新品發表時，除了帶來全新Rome系列包款外，也以羅馬的陽光為靈感，重新為Serpenti、Serpenti forever、Top Handle等包款注入充種光輝的光澤設計，如以白色喜馬拉雅鱷魚結合Serpenti包款，呈現陽光初露曙光的色澤；亦或是以品牌知名切割蛋白石Cabochon的技術，重新打磨金屬鉚釘，使其呈現光芒萬丈但不刺眼的溫柔，亦是寶格麗打造每款珍稀包款所下的獨特巧思。
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