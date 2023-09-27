全新包款Rome以古羅馬硬幣為靈感，環型字樣呼應了此項設計靈感。（寶格麗提供／黃唯淯台北傳真）

Rome包款有雙開設計，也符合硬幣一體兩面的風格。（寶格麗提供／黃唯淯台北傳真）

以切割蛋白石的技術，重新打磨鉚釘，使其成為大小不一金屬裝飾，呼應陽光照射的風格。（寶格麗提供／黃唯淯台北傳真）

寶格麗（BVLGARI）近日於法國巴黎，發表全新Rome系列包款與2024春夏系列新品預覽時，成功吸引不少注目度與聲量。首先Rome系列是以古羅馬錢幣為設計靈感，過去在腕表與項鍊上都有系列作品，但與包款結合倒是第一次，鏡面環型質感連藝人邵雨薇都愛不釋手。

而她出席寶格麗新品發表時，除了盡責為寶格麗宣傳全新作品外，也不忘了為自己新作品《惡女》宣傳，並透露劇中有相當多情節的爆發張力，搭配當日的大紅色時裝，頗有說服力。寶格麗此次於巴黎舉行春夏新品發表時，除了帶來全新Rome系列包款外，也以羅馬的陽光為靈感，重新為Serpenti、Serpenti forever、Top Handle等包款注入充種光輝的光澤設計，如以白色喜馬拉雅鱷魚結合Serpenti包款，呈現陽光初露曙光的色澤；亦或是以品牌知名切割蛋白石Cabochon的技術，重新打磨金屬鉚釘，使其呈現光芒萬丈但不刺眼的溫柔，亦是寶格麗打造每款珍稀包款所下的獨特巧思。